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«Лучшая пара сезона»: Галкин удивил поклонников зажигательным танцем с дочкой
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Лучшая пара сезона»: Галкин удивил поклонников зажигательным танцем с дочкой

Анастасия Чанцева

Звезды

Зажигательный танец Максима Галкина с дочкой Лизой вызвал бурные эмоции у подписчиков. Видеоролик появился на фан-странице Лизы в Instagram.

«Папа с дочкой зажигают»; «Лучшая пара сезона!»; «Вот настоящие танцы со звездами!»; «Это не папа — это счастье»; «Респект вам и «уважуха»; «Хороший муж и папа», — прокомментировали танец поклонники.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Двойняшки Лиза и Гарри появились в звездной семье 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери, которая не знала, для кого именно вынашивала малышей.

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Алла ПугачеваМаксим Галкиндети
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