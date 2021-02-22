«Лучшая пара сезона»: Галкин удивил поклонников зажигательным танцем с дочкой

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зажигательный танец Максима Галкина с дочкой Лизой вызвал бурные эмоции у подписчиков. Видеоролик появился на фан-странице Лизы в Instagram.

«Папа с дочкой зажигают»; «Лучшая пара сезона!»; «Вот настоящие танцы со звездами!»; «Это не папа — это счастье»; «Респект вам и «уважуха»; «Хороший муж и папа», — прокомментировали танец поклонники.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Двойняшки Лиза и Гарри появились в звездной семье 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери, которая не знала, для кого именно вынашивала малышей.

Читайте также: «За что ему платят миллиарды?»: Соседов возмутился заработками Галкина