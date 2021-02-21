«За что ему платят миллиарды?»: Соседов возмутился заработками Галкина

Сергей Соседов считает, что артисты не должны получать огромных денег / Фото: Youtube/Х-фактор

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артисты не должны получать огромных денег. По его мнению, юморист Максим Галкин, зарабатывающий миллиарды, не заслуживает таких гонораров. Соседов считает несправедливым, что многие люди других профессий живут бедно.

— Галкин очень талантливый, никто этого не отрицает. Но за что ему платят миллиарды? Я не понимаю, почему люди за свои таланты должны получать столько денег, а кто менее одарен — обязан прозябать и сводить концы с концами. Если тебе дан талант, то ты обязан его дарить, а не брать за это огромные деньги и строить потом замки. Я мог бы понять, если бы Галкин это богатство зарабатывал большим и тяжелым трудом, но ему это все достается легко, — сказал критик в интервью на Youtube-канале.

Он добавил, что другие артисты тоже много получают и тратят деньги впустую. Соседов считает, что жить в роскоши и выставлять это напоказ — признак пошлости и вульгарности.

Критик вспомнил Киркорова, который имеет отдельную квартиру для своего большого гардероба. По мнению Соседова, столько одежды не нужно ни одному человеку, певец просто выбрасывает деньги, хотя мог бы на эти средства, например, строить больницы или помогать нуждающимся.

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