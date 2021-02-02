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Соседов назвал причину, по которой Лепс покинет сцену
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Соседов назвал причину, по которой Лепс покинет сцену

Виктория Федотова

Звезды

Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Григорий Лепс неправильно эксплуатирует связки, что фатально отразится на его карьере. Соседов считает, что успех Григория Лепса заключается в его необычной технике исполнения.

— Он очень неправильно использует связки, неправильно эксплуатирует, у него часто с ними проблемы. Он поет физиологически неправильно, чтобы получать этот рваный высокий звук сумасшедший, энергетически заряженный. Это жертва, несомненно, но если бы он этого не делал, не было этого успеха. Каждый чем-то должен жертвовать, чтобы иметь успех, без жертвы ничего не будет. Гриша должен понимать, что всему есть предел и приходит конец, он не сможет восстановить связки. Врачи неоднократно предупреждали Лепса, до определенного предела это можно эксплуатировать. Надо с возрастом заботиться о гигиене связок, вокала, я думаю, он это понимает, — считает Соседов.

По его словам, Лепс очень искренний и харизматичный артист.

Ранее Соседов объяснил феноменальный успех Стаса Михайлова.

Видео опубликовано на YouTube.

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Григорий ЛепсГолосСергей Соседов
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