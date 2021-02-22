Джигурда и Анисина поженились во второй раз

Никита Джигурда и Марина Анисина развелись в 2016 году / Фото: instagram.com/marinanisina

Артист Никита Джигурда 22 февраля во второй раз женился на олимпийской чемпионке, фигуристке Марине Анисиной.

— Единение инь-янского начала вокруг всего эксперимента и всей любви. Мы сможем сотворить то, во имя чего здесь живем. Во имя осознания нашей божественности всеобщей. И за Русью, за Россией, — обратился Джигурда к гостям.

Церемония бракосочетания прошла в столице в Грибоедовском ЗАГСе. Невеста была в платье бронзового цвета, а жених надел различные украшения с черепами и скелетами.

Напомним, звездная пара состояла в официальном браке с 2008 по 2016 год, у них есть двое детей. В 2016 году Анисина подала на развод, но примерно через год пара вновь воссоединилась, передает РЕН ТВ.

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