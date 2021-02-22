Тринадцать детей пострадали в ДТП в Туве

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В автомобильной аварии в Туве пострадали 18 человек, 13 из которых дети, они госпитализированы в больницу.

Авария произошла днем 22 февраля. По версии следователей, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом, в котором находилось 16 пассажиров. Их доставили в больницу вместе с двумя пострадавшими, которые ехали в автомобиле.

По данному факту следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия, передает Интерфакс.

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