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В народном календаре 23 февраля называется Прохором Весновеем. Считается, что зима уступает свои владения весне именно в этот день. Православная церковь 23 февраля почитает память священномученика Харлампия и монаха Печорского монастыря Прохора Лебедника.

Мужчинам в этот день стоит отказаться от физической работы. Это следует сделать потому, что иначе работа не будет идти так, как надо. Кроме того, следует воздержаться от употребления раков, рыбы и различных морепродуктов, так как это может вызвать онкологические болезни.

Существует поверье: если подарить любимому на 23 февраля носки или часы — это приведет к скорому расставанию. Поэтому девушкам, которые хотят остаться со своими мужчинами, следует выбрать другой подарок.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя дарить любимому носки 23 февраля

Приметы погоды гласили, что в этот день яркий месяц в небе предвещает грозу, а морозный день — раннюю весну. Если вороны чистят свои перья, то следует ждать снегопада, а спящая на земле лошадь указывает на потепление.

В эту дату в России отмечается День защитника Отечества. Считается, что 23 февраля 1918 года были одержаны первые победы отрядов Красной гвардии под Нарвой и Псковом. Поэтому с 1922 года дата была официально объявлена Днем Красной армии.

В современной России дата была официально установлена как праздник 13 марта 1995 года.

23 февраля в 1958 году был заложен памятник Победы на Поклонной горе в Москве. Тогда же были высажены деревья, а также заложен парк, названный именем Победы.

Также 23 февраля почти 150 лет назад, в 1874 году, запатентовали корт для игры в большой теннис. Это сделал офицер британской армии Уолтер Уингфилд, ранее выпустивший брошюру с правилами «Сферистика или лаун-теннис».

В этот день родились российский художник-абстракционист Казимир Малевич, народный артист СССР и режиссер Олег Янковский, а также народный артист РФ Евгений Крылатов.

Именины отмечают Герман, Порфирий, Марк, Прохор, Анна, Василий, Галина, Геннадий и Валентина.

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