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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который будет согласовывать работу разных уровней власти.

— В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач... образовать Координационный центр правительства РФ, — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Под «инцидентами» имеются в виду ситуации, которые возникают во время работы органов государственной власти и требуют оперативного реагирования и разрешения.

Федеральные и региональные ведомства должны обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

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