Назван топ-5 марок автомобилей, которым отдают предпочтение мужчины

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Столичная ГИБДД составила топ-5 марок легковых автомобилей, которые ставили на регистрационный учет мужчины за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции во вторник, 23 февраля.

Так, наибольшей популярностью у сильного пола пользуются представители корейского автопрома — Kia и Hyundai. В пятерку также вошли Volkswagen, Toyota и Nissan.

Уточняется, что данное исследование приурочено ко Дню защитника Отечества.

В столичной Госавтоинспекции также поздравили с праздником всех мужчин и пожелали им безопасных дорог, передает ТАСС.

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