Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван топ-5 марок автомобилей, которым отдают предпочтение мужчины
Фото: pixabay.com

Назван топ-5 марок автомобилей, которым отдают предпочтение мужчины

Анастасия Колоскова

Общество

Столичная ГИБДД составила топ-5 марок легковых автомобилей, которые ставили на регистрационный учет мужчины за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции во вторник, 23 февраля.

Так, наибольшей популярностью у сильного пола пользуются представители корейского автопрома — Kia и Hyundai. В пятерку также вошли Volkswagen, Toyota и Nissan.

Уточняется, что данное исследование приурочено ко Дню защитника Отечества.

В столичной Госавтоинспекции также поздравили с праздником всех мужчин и пожелали им безопасных дорог, передает ТАСС.

Читайте также: Опрос показал, как пандемия изменила список подарков к 23 Февраля

личный автомобильмужчиныДень защитника Отечества
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте