Опрос показал, как пандемия изменила список подарков к 23 Февраля

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На фоне пандемии коронавирусной инфекции из числа самых популярных подарков ко Дню защитника Отечества исчезли билеты на массовые развлекательные мероприятия. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании IDF Eurasia (сервис микрофинансирования Moneyman), которая проанализировала заявки более 80 тысяч своих клиентов.

При этом в перечне стало больше товаров для домашнего досуга и отдыха (книги, настольные игры).

Опрос показал, что 18 процентов женщин, оформивших микрозайм на подарки к 23 Февраля, на занятые средства планируют купить одежду или аксессуары, 15 процентов — электронику, 13 процентов изготовят подарок своими руками (свяжут, нарисуют, испекут), восемь процентов подарят настольные игры, по семь процентов преподнесут алкоголь, аксессуары для автомобиля, книги, парфюмерию.

При этом носки и пену для бритья собираются дарить своим мужчинам лишь пять процентов респондентов.

Средняя сумма микрозайма на подарок к 23 Февраля в 2021 году снизилась почти вдвое, до 8 500 рублей (-48,5 процента) у женщин и до 9 100 рублей у мужчин (-46,2 процента), сообщает ТАСС.

Ранее назван самый желанный для мужчин подарок на 23 Февраля.

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