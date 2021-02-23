МЭШ подготовила подборку материалов ко Дню защитника Отечества
В библиотеке «Московской электронной школы» появилась подборка образовательных сценариев и приложений, приуроченная к 23 Февраля, в которую вошли виртуальные экскурсии, рассказы о героях Родины и викторина.
Сценарий урока «Герои войны. Маршал СССР Федор Иванович Толбухин» познакомит школьников с жизнью легендарного советского полководца.
Узнать интересные факты о военных песнях и памятниках Великой Отечественной войны можно при помощи квест-викторины «Дни воинской славы».
Приложение «Герои Ленинграда» познакомит ребят с именами известных личностей, внесших вклад в оборону Ленинграда в период Великой Отечественной войны.
Отваге военных женщин-летчиков посвящен урок The Great Patriotic War heroes, куда вошли задания на чтение текста, аудирование и другие.
Приложение «Юные герои» позволит узнать о маленьких защитниках Отечества, среди которых Сережа Алешков, Саша Морозов, Артур Капустин и другие.
Урок «Александр Невский» расскажет об образе благоверного князя в кино, музыке и живописи. В рамках него можно будет увидеть отрывки из известного фильма Эйзенштейна, послушать музыку Сергея Прокофьева и совершить онлайн-экскурсию по Кольцевой линии московского метро.
При помощи приложений «День защитника Отечества», «23 Февраля» и «Загадки патриотической направленности» маленькие пользователи библиотеки смогут узнать об обычаях и традициях нашей страны и познакомиться с новыми словами военно-патриотической тематики, а также смогут изготовить открытку к 23 Февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Столичные школьники поучаствуют в конкурсе сочинений «Без срока давности»