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МЭШ подготовила подборку материалов ко Дню защитника Отечества
Фото: Pexels

МЭШ подготовила подборку материалов ко Дню защитника Отечества

Анастасия Колоскова

Город

В библиотеке «Московской электронной школы» появилась подборка образовательных сценариев и приложений, приуроченная к 23 Февраля, в которую вошли виртуальные экскурсии, рассказы о героях Родины и викторина.

Сценарий урока «Герои войны. Маршал СССР Федор Иванович Толбухин» познакомит школьников с жизнью легендарного советского полководца.

Узнать интересные факты о военных песнях и памятниках Великой Отечественной войны можно при помощи квест-викторины «Дни воинской славы».

Приложение «Герои Ленинграда» познакомит ребят с именами известных личностей, внесших вклад в оборону Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

Отваге военных женщин-летчиков посвящен урок The Great Patriotic War heroes, куда вошли задания на чтение текста, аудирование и другие.

Приложение «Юные герои» позволит узнать о маленьких защитниках Отечества, среди которых Сережа Алешков, Саша Морозов, Артур Капустин и другие.

Урок «Александр Невский» расскажет об образе благоверного князя в кино, музыке и живописи. В рамках него можно будет увидеть отрывки из известного фильма Эйзенштейна, послушать музыку Сергея Прокофьева и совершить онлайн-экскурсию по Кольцевой линии московского метро.

При помощи приложений «День защитника Отечества», «23 Февраля» и «Загадки патриотической направленности» маленькие пользователи библиотеки смогут узнать об обычаях и традициях нашей страны и познакомиться с новыми словами военно-патриотической тематики, а также смогут изготовить открытку к 23 Февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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