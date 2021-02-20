Столичные школьники поучаствуют в конкурсе сочинений «Без срока давности»

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— Участвовать в творческом состязании могут школьники и студенты колледжей не старше 18 лет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что несколько сотен учеников из Москвы выразили желание поучаствовать. Школьникам предложили раскрыть одну из тем, связанных с сохранением памяти о Великой Отечественной войне.

Ребята могут рассказать о подвигах членов семьи или творческих произведениях, посвященных войне. Лучшие работы попадут в сборник сочинений о Великой Отечественной войне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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