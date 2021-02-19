Московские школьники и студенты смогут участвовать в разработке продуктов МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники и студенты имеют возможность поучаствовать в разработке продуктов «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил депутат Московской городской думы Андрей Титов.

По его словам, на базе МЭШ запускается акселератор проектов, в котором школьники и студенты могут сами разрабатывать приложения, веб-квесты и программные продукты. Это даст возможность для развития интереса детей к отрасли информационных технологий.

— Сегодня все мировые тенденции в детском образовании ориентированы на то, чтобы привлекать детей к задачам по программированию как можно раньше, — цитирует Титова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что в разработке продуктов на базе МЭШ могут принять участие ученики начиная с седьмого класса. Работа проводится на конкурсной основе. Ребята могут объединяться в команды до пяти человек. Победители конкурса получат статус экспертов. Они смогут продолжить проектирование и развитие сервисов МЭШ.

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