Школьники и родители Москвы прокомментировали занятия с Цифровым репетитором

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве заработал Цифровой репетитор для школьников 6-8 классов из семей в трудной жизненной ситуации. Благодаря новому сервису учащиеся столицы могут подтянуть знания по школьным предметам. Как оценивают новинку, рассказали сами ребята и их родители.

— Я рада, что появилась такая возможность у моих друзей пройти с учителем дополнительно темы уроков, которые они не очень поняли. Например, по математике и русскому языку, — говорит ученица 7 класса школы № 1078 Полина Молчадская.

— А еще здорово, что на таких дополнительных занятиях они не будут стесняться задавать вопросы. Ведь всего в группе до 5 человек, а значит каждый может высказаться и переспросить. В столице создана современная цифровая инфраструктура, которая помогает реализовывать самим школьникам, а также воплощать их идеи. Это отмечают многие родители, в том числе и мама ученика 8 класса Школы № 2057 Анжела Солянкина.

— За последние годы столичное образование серьезно изменилось, стало таким современным! У сегодняшних школьников огромное количество возможностей, чтобы стать успешными и приносить пользу городу и стране, когда они станут взрослыми. И очень важно, что Москва помогает всем без исключения школьникам найти свое призвание. Ведь все дети разные, кто-то быстрее схватывает тему, а кому-то нужно все разложить по полочкам.

Новый сервис в МЭШ как раз поможет таким ребятам, которые в классе стесняются переспросить и уточнить у учителя. К тому же это все проходит на платформе, с которой очень хорошо знакомы и дети, и мы - родители, — поделилась она.

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