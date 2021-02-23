Один человек пострадал в ДТП с такси на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Один человек пострадал в аварии с автомобилем такси в столичном районе Ивановское. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что ДПТ произошло на улице Сталеваров, 56.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что таксист пытался обогнать следующий по проезжей части справа микроавтобус, в результате автомобиль врезался в бордюр и вылетел на встречную полосу движения.

На месте аварии работают оперативные службы. Движение транспорта не затруднено, уточняет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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