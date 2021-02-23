Транзит газа в Казахстан прекратили после инцидента на газопроводе в Оренбургской области

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Взрыв в результате прорыва газа произошел на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— 23 февраля в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу Илекский район, в 6–7 километрах от села Мухраново, — сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия нет пострадавших и погибших. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ, из-за инцидента прекратили поставку газа в Казахстан.

На место происшествия выехали спасатели, аварийные службы и экологи для ликвидации аварии и ее последствий.

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