Застрявшая в Египте из-за локдауна россиянка скончалась от инсульта

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Застрявшая в Египте в курортном городе Хургада из-за локдауна российская туристка скончалась от инсульта. Об этом сообщается в понедельник, 22 февраля, со ссылкой на брата погибшей Павла Коршунова.

41-летняя Юлия Акушева и ее жених из Великобритании улетели отдыхать в Египет еще 20 декабря прошлого года, они хотели вернуться в середине января, но из-за пандемии международные границы закрыли. Таким образом 41-летняя россиянка и ее избранник были вынуждены остаться в Хургаде.

Позднее у женщины произошел инсульт. Местные специалисты диагностировали у нее опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому и умерла, сообщает портал E1.

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