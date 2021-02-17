«Эти инфекции опасны»: иммунолог рассказал, какие болезни можно привезти из Африки

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Пандемия COVID-19 серьезно ударила по туристической индустрии, вместе с тем она открыла и новые направления. Так, в несколько раз вырос поток отдыхающих в ранее не самую популярную Танзанию и на остров Занзибар. Насколько безопасен отдых в стране «вечного лета», «Вечерняя Москва» узнала у иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

Вспышки различных инфекций в Африке фиксируются практически каждый год, причем с высокой смертностью. Несколько дней назад сообщалось о выявлении в Гвинее семи случаев заражения лихорадкой Эбола, из которых три закончились летальным исходом. А в Танзании зафиксировали 15 случаев смерти от неизвестной болезни. При этом в местных больницах находятся еще 50 пациентов с головокружением, тошнотой и кровавой рвотой. Однако понять, скончались люди из-за инфекции или по другой причине, специалистам пока не удалось.

По словам Крючкова, африканский континент по распространению каких-либо заболеваний неоднозначен. Там довольно много стран, и они различаются как по уровню жизни, так и по эпидемической обстановке. Иногда различия заметны даже в рамках одной страны. Чтобы это оценить, стоит посмотреть на борьбу с COVID-19 в каждом отдельно взятом государстве, считает специалист.

— Многие страны Африки в плохом смысле выделяются в борьбе с ковидом. Большинство стран ведут ее неэффективно. Например, та же Танзания вообще не признает ковид в принципе. Их министр здравоохранения говорит, что да, «ковид есть, но мы его не регистрируем, он не является каким-то опасным, используйте традиционные средства» для того, чтобы лечиться. Там ни лечения нормального, ни госпитализаций, ни карантинов. Да, на острове Занзибар ситуация получше. Но очень часто туристы совершают одно- и двухдневные поездки «на материк». А там можно и сонную болезнь, и коронавирус без проблем подхватить, — рассказал специалист.

Все эти инфекции опасны, и если ту же сонную болезнь, которая протекает довольно долго, не лечить, она может привести к летальному исходу, добавил эксперт.

От каких заболеваний есть прививки, и насколько они эффективны

К счастью, ни ВОЗ, ни органы здравоохранения отдельных стран не сидят на месте и с каждым годом все активнее проводят профилактические мероприятия, в том числе по иммунизации местного населения.

От вируса Эбола существуют четыре вакцины, две из которых российские. Как объяснил Крючков, они эффективно защищают от одного из четырех подтипов вируса, поражающих человека. Также в нашей стране можно вакцинироваться от желтой лихорадки.

Тем не менее от многих других тропических заболеваний, по словам специалиста, вакцины до сих пор не изобретены.

— Есть масса заболеваний-гельминтозов (когда в организме заводятся глисты — прим. «ВМ»), от которых прививок нет. Самые разнообразные из них тоже водятся в Африке. Нет прививки ни от западноафриканского, ни от восточноафриканского вариантов сонной болезни. Ею недавно российский ребенок заразился на Занзибаре, — констатировал эксперт.

Фактически до сих пор не существует прививки от малярии, говорит иммунолог. Да, есть вакцина RTS,S/AS01, информацию о которой можно найти на сайте ВОЗ, но пока уточняется ее реальная эффективность. А малярия очень распространенное заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году во всем мире ей заболело 228 миллионов человек и умерло 408 тысяч, причем 93 процента случаев заболевания и 94 процента смертей пришлось именно на африканский континент.

Какие условия нужно соблюсти при поездке в экзотические страны

Несмотря на то что в Африке инфекций очень много, а тех же гельминтозов существует несколько сотен видов, это не значит, что столь необычный уголок земного шара стоит исключить для собственного отпуска.

Вероятность заразиться чем-то необычным зависит от страны и региона. Север и юг Африки в плане эпидемической обстановки будут поспокойнее. А вот Центральная, Западная и Восточная часть Африки могут преподнести различные неприятные сюрпризы. Там довольно много бедных стран.

От желтой лихорадки, брюшного тифа, дифтерии/столбняка, гепатита А и В Роспотребнадзор рекомендует делать прививки при поездке во все страны континента. Какие-то вакцины при пересечении границы отдельных стран вообще обязательны. Также нелишним будет принять профилактические противомалярийные препараты за несколько недель до поездки и даже после нее.

Только вакцинация и лекарственная профилактика не единственные способы обезопасить свое здоровье, говорит Крючков.

— Во время поездки нужно регулярно мыть руки, не контактировать с людьми, которые кажутся больными, не пить воду в непроверенных местах и так далее, — посоветовал иммунолог.

Лично он рекомендует, прежде чем ехать в африканскую страну, внимательно изучить информацию с сайтов органов здравоохранения. Тот же центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) регулярно публикует всю необходимую информацию о распространении и вспышках инфекционных заболеваний. Аналогичные данные можно найти на сайте Роспотребнадзора, МИД России и Ростуризма. Все это позволит минимизировать риски при путешествии либо перенести поездку.

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