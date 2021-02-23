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СМИ: Байдена обвинили в бездействии по «Северному потоку — 2»
Фото: whitehouse

СМИ: Байдена обвинили в бездействии по «Северному потоку — 2»

Никита Абрамов

В мире

Противники строительства «Северного потока — 2» недовольны бездействием президента США Джо Байдена относительно проекта газовой магистрали. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает издание Axios.

— Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии, — отмечают СМИ.

Авторы статьи придерживаются мнения, что завершение строительства газовой магистрали станет большой победой России на геополитической арене.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: США оценили эффективность санкций против «Северного потока — 2»

ПолитикаДжо БайденСеверный поток — 2
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