США оценили эффективность санкций против «Северного потока — 2»

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Администрация президента США Джо Байдена выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2» и считает санкции против данного газопровода работающими. Об этом заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс.

— Наши действия дают хороший эффект, — цитирует Прайса агентство Франс Пресс.

По его словам, Вашингтон и в дальнейшем планирует вводить санкции в отношении организаций, имеющих отношение к строительству «Северного потока — 2».

Ранее США внесли судно-трубоукладчик «Фортуна», связанное с достройкой «Северного потока — 2», и его владельца «КВТ-Рус» в еще один санкционный список.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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