Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
США оценили эффективность санкций против «Северного потока — 2»
Фото: state.gov

США оценили эффективность санкций против «Северного потока — 2»

Анастасия Колоскова

В мире

Администрация президента США Джо Байдена выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2» и считает санкции против данного газопровода работающими. Об этом заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс.

— Наши действия дают хороший эффект, — цитирует Прайса агентство Франс Пресс.

По его словам, Вашингтон и в дальнейшем планирует вводить санкции в отношении организаций, имеющих отношение к строительству «Северного потока — 2».

Ранее США внесли судно-трубоукладчик «Фортуна», связанное с достройкой «Северного потока — 2», и его владельца «КВТ-Рус» в еще один санкционный список.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: СМИ: Отношения США и Германии осложнены строительством «Северного потока — 2»

Вашингтонсанкции СШАСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте