«Какой милый подарок!»: Галкин показал, что Пугачева подарила их сыну на 23 Февраля

Фото: Youtube / ТО Gazgolder

Юморист Максим Галкин показал поклонникам фотографию презента, который его супруга, певица Алла Пугачева, подарила сыну Гарри на День защитника Отечества.

Подарок оказался простым, но милым.

— Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы — он такой счастливый, — подписал снимок Галкин.

Подписчики восторженно принялись комментировать фотографию в блоге юмориста.

«Вы как близнецы!»; «Какой милый подарок!»: «Гарик такой стиляга, красавец, весь в отца»: «Молодцы, что не балуете детей», — написали поклонники в комментариях в Instagram-аккаунте Галкина.

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