«Какой милый подарок!»: Галкин показал, что Пугачева подарила их сыну на 23 Февраля
Юморист Максим Галкин показал поклонникам фотографию презента, который его супруга, певица Алла Пугачева, подарила сыну Гарри на День защитника Отечества.
Подарок оказался простым, но милым.
— Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы — он такой счастливый, — подписал снимок Галкин.
Подписчики восторженно принялись комментировать фотографию в блоге юмориста.
«Вы как близнецы!»; «Какой милый подарок!»: «Гарик такой стиляга, красавец, весь в отца»: «Молодцы, что не балуете детей», — написали поклонники в комментариях в Instagram-аккаунте Галкина.
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