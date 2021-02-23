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Плющенко рассказал о тяжелом детстве после переезда в Петербург
Фото: АГН «Москва»

Плющенко рассказал о тяжелом детстве после переезда в Петербург

Никита Абрамов

Звезды

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тяжелом периоде своего детства, который наступил после переезда его семьи из Волгограда в Санкт-Петербург.

По словам Плющенко, они с матерью жили в квартире, где также обитали крысы. Также Плющенко рассказал, что в детстве ему приходилось собирать и сдавать бутылки.

Кроме того, фигурист признался, что его родители были готовы продать квартиру в Волгограде для того, чтобы купить комнату в коммуналке в Санкт-Петербурге. Однако Плющенко в интервью Tatler рассказал, что настаивал на том, чтобы они этого не делали.

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Евгений ПлющенкоСанкт-Петербургдетство
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