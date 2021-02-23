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«Сладкий солдатик!»: Сергей Зверев опубликовал армейское фото
Фото: instagram.com/zverevsuperstar

«Сладкий солдатик!»: Сергей Зверев опубликовал армейское фото

Василий Плиткин

Звезды

Парикмахер и шоумен Сергей Зверев поделился фотографией из дембельского альбома. Снимок 57-летний шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

— Поздравляю с праздником 23 Февраля! Я на фото в первый год моей службы в рядах советской армии, — подписал Зверев снимок.

Пост звезды привел в восторг его поклонников. «Наверное, вы были самым красивым в роте»; «И не знала, что служили. Мое уважение только растет. Просто браво»; «Сладкий солдатик!»; «На этом фото вы такой настоящий. Пацанчик совсем, а защитник», — написали они в комментариях.

Напомним, в 1980-х годах Зверев проходил службу в войсках ПВО в Польше. Он был заместителем командира взвода и дослужился до звания старшего сержанта.

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