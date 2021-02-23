Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Кравченко, 12 Карта всех событий

На юго-западе столицы произошло возгорание в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил во вторник, 23 февраля, источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Кравченко, 12. Пожар начался на первом этаже здания. Известно, что жильцы подъезда, где произошел инцидент, эвакуировались сами.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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