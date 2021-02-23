Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Волочкова назвала имена трех настоящих мужчин России
Анастасия Волочкова считает главным защитником лидера России Владимира Путина / Фото: @volochkova_art

Волочкова назвала имена трех настоящих мужчин России

Олег Сыров

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова в День защитника Отечества призналась, кого она считает настоящими мужчинами.

— Владимир Владимирович Путин. Он, конечно, настоящий герой! Сколько лет он защищает нашу страну! — сказала танцовщица в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Настоящий мужчина и защитник — Сергей Михайлович Миронов. Мы дружим с ним с 2000 года. Если в России будут такие мужчины, наша страна будет великой.

Собеседница «ВМ» также считает настоящим мужчиной своего друга Виктора Столповских. Во вторник, 23 февраля, балерина ждет его в гости, чтобы отметить праздник. Волочкова назвала Столповских «строителем величия». Под его руководством была выполнена реконструкция Кремля, построен самолет президента России, Театр оперы и балета в Астрахани и другие значимые государственные объекты, напомнила Волочкова.

Она также рассказала, как Столповских буквально спас ее:

— У меня в жизни когда-то были невыносимые времена. Меня пытались незаконно уволить из театра. Он помог мне доказать, что меня уволили не потому, что я «большая и толстая», а просто вмешались недоброжелатели, — сказала балерина.

Волочкова добавила, что ее товарищ дал укрытие и работу, поэтому для нее он «также настоящий защитник».

Читайте также: «Какой милый подарок!»: Галкин показал, что Пугачева подарила их сыну на 23 Февраля

Анастасия ВолочковамужчиныДень защитника Отечества
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте