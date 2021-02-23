Волочкова назвала имена трех настоящих мужчин России

Анастасия Волочкова считает главным защитником лидера России Владимира Путина / Фото: @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в День защитника Отечества призналась, кого она считает настоящими мужчинами.

— Владимир Владимирович Путин. Он, конечно, настоящий герой! Сколько лет он защищает нашу страну! — сказала танцовщица в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Настоящий мужчина и защитник — Сергей Михайлович Миронов. Мы дружим с ним с 2000 года. Если в России будут такие мужчины, наша страна будет великой.

Собеседница «ВМ» также считает настоящим мужчиной своего друга Виктора Столповских. Во вторник, 23 февраля, балерина ждет его в гости, чтобы отметить праздник. Волочкова назвала Столповских «строителем величия». Под его руководством была выполнена реконструкция Кремля, построен самолет президента России, Театр оперы и балета в Астрахани и другие значимые государственные объекты, напомнила Волочкова.

Она также рассказала, как Столповских буквально спас ее:

— У меня в жизни когда-то были невыносимые времена. Меня пытались незаконно уволить из театра. Он помог мне доказать, что меня уволили не потому, что я «большая и толстая», а просто вмешались недоброжелатели, — сказала балерина.

Волочкова добавила, что ее товарищ дал укрытие и работу, поэтому для нее он «также настоящий защитник».

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