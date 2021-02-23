Один человек пострадал при взрыве газового баллона на севере Москвы

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Россия, Москва, Прибрежный проезд, 1 Карта всех событий

Газовый баллон взорвался в бытовке на севере столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 февраля.

Инцидент произошел по адресу Прибрежный проезд, дом 1. При взрыве газового баллона возник пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади семь квадратных метров.

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