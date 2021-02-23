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Василиса Володина назвала удачные даты после ретроградного Меркурия
Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram / www.instagram.com/vasilisa.volodina

Василиса Володина назвала удачные даты после ретроградного Меркурия

Никита Абрамов

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала об удачных и положительных днях после выхода Меркурия из петли ретроградности.

— Если что-то важное происходило около 17–18 января, эта же тема могла прозвучать еще раз 12–15 февраля и окончательного разрешения ситуации стоит ждать с 27 февраля по 3 марта, — рассказала астролог.

Также если важные события пришлись на 19–21 января, то финала стоит ожидать 5–7 марта. Проблемы, которые были с 22 по 25 января или с 5 по 7 февраля, могут облегчиться 9–11 марта. Для тех, у кого сложности возникли с 27 января по 3 февраля, улучшение ситуации ожидается 12–14 марта, пишет Володина в своем Instagram-аккаунте.

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