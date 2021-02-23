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Украина приняла первую партию вакцины от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Украина приняла первую партию вакцины от COVID-19

Никита Абрамов

В мире

Первая партия вакцины от коронавируса Covishield, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил телеканал «Украина 24».

В первой партии вакцины содержится 500 тысяч доз.

Препарат прошел регистрацию на Украине 22 февраля. Ожидается, что через несколько дней начнется массовая вакцинация. В первую очередь планируется прививать медицинских работников и военнослужащих, участвующих в операциях в Донбассе.

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