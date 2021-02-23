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Народный календарь. Что нужно съесть 24 февраля, чтобы быть счастливым весь следующий год
Фото: pexels.com/Elly Fairytale

Народный календарь. Что нужно съесть 24 февраля, чтобы быть счастливым весь следующий год

Василий Плиткин

Общество

В эту среду, 24 февраля, христиане вспоминают святого мученика Власия Севастийского. Власий считался покровителем рогатого скота. В народном календаре этот день получил название Коровник или Морозник. Люди в этот день поили скот святой водой и кормили хлебом. Наши предки считали, что после Власьева дня сильные зимние холода отступают.

В этот день было принято устраивать большие пиршества, на которые звали соседей и близких. На стол подавалось главное блюдо — жаркое. Для тех, кто его попробовал, весь следующий год будет счастливым и удачным. Работать в этот день запрещалось.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 24 февраля, чтобы быть-счастливым весь следующий год

Приметы погоды гласили, что если в этот день много снега идет, то весна будет ранней. Если потеплело, то морозов больше не будет. Если на домах много сосулек, весна будет поздней.

24 февраля отмечается день рождения лотереи. Первую лотерею провели в 1466 году в Бельгии.

169 лет назад Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». 48 лет назад в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное», ее вел Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы.

В этот день родились композитор Мишель Легран, актриса Елена Соловей, певица Любовь Успенская, изобретатель Стив Джобс.

Именины отмечают Захар, Порфирий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Георгий.

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