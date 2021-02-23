Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

Фото: Пресс-служба ЕСПЧ

Власти Украины подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Страсбургский суд.

Уточняется, что Киев обвинил Москву в якобы «политических убийствах оппонентов». Однако конкретных обвинений в заявлении нет.

Иск подали 19 февраля. Он является уже девятым обращением в ЕСПЧ в отношении РФ со стороны Украины.

— Со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, — цитирует сообщение ТАСС.

Украина считает, что речь идет о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (Право на жизнь).

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