Евросоюз и США будут координировать меры по противодействию РФ и КНР

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Министр иностранных дел Евросоюза (ЕС) на первой видеоконференции с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном заявил о необходимости доказать миру превосходство демократии над всеми остальными госсистемами и гарантировать Западу мировое лидерство в решении проблем современности, совместно противостоя вызовам со стороны России и Китая. Об этом сообщил в понедельник, 22 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— У нас с Блинкеном была очень позитивная и насыщенная дискуссия, во время которой речь шла не только о том, как углубить наше партнерство, но и о том, как гарантировать себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, восстановлении экономики, смягчении последствий изменения климата и распространении в мире демократии и прав человека. Мы должны доказать всему миру, что демократия работает лучше любой другой политической системы. Мы обсуждали не только новые возможности, но и вызовы, включая отношения с Россией и Китаем. Мы подтвердили свое намерение вместе отвечать на эти внешние вызовы, — сказал он.

Боррель подчеркнул, что, развивая торговое сотрудничество с КНР, ЕС продолжает вести с этой страной диалог по вопросам прав человека и гражданских свобод, в частности в Гонконге. Он отметил, что Пекин в отличие от Москвы готов вести такую дискуссию с Брюсселем.

Представитель ЕС добавил, что разговор с американским госсекретарем был очень позитивным, он считает США самым лучшим партнером, передает ТАСС.

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