МИД РФ разочарован решением ЕС о подготовке новых санкций против России

Фото: МИД РФ

Решение Совета МИД Евросоюза о подготовке новых санкций против России вызвало разочарование у МИД РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 22 февраля.

— Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан, — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что упущена очередная возможность для переосмысления ЕС курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, который продемонстрировал за последние годы полную несостоятельность.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России.

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