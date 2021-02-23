Сергей Собянин рассказал о проекте «Книга памятников — героев Москвы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы сохранить историю о домах и памятниках, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 23 февраля.

По его словам, на стенах Пушкинского музея сохранились следы от осколков разорвавшейся бомбы. В годы Великой Отечественной войны пострадали Третьяковская галерея, Погодинская изба в Хамовниках, Большой театр. Театр имени Вахтангова был практически разрушен.

Сергей Собянин предложил москвичам сохранить историю о таких домах и памятниках для будущих поколений.

— Присылайте воспоминания своих родных, архивные письма, фотографии, чертежи и планы зданий в проект «Книга памятников — героев Москвы», — написал он.

Документы нужно прислать на сайт памятники-герои.рф. Они будут опубликованы ко Дню Победы.

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