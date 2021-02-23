Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поблагодарил пожарных и правоохранителей за обеспечение безопасности москвичей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин поблагодарил пожарных и правоохранителей за обеспечение безопасности москвичей

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МЧС и правоохранительных органов за обеспечение безопасности жителей столицы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 23 февраля.

По его словам, перед Днем защитника Отечества были вручены премии сотрудникам МЧС и правоохранительных органов. Сергей Собянин отметил, что каждый день они рискуют собой для обеспечения безопасности москвичей. Благодаря таким профессионалам горожане проживают в одном из самых безопасных мегаполисов мира.

Мэр Москвы подчеркнул, что, согласно соцопросам, в 2013 году только 30 процентов москвичей ощущали себя в городе безопасно. В настоящее время их уже более 70 процентов.

— Это хороший результат нашей совместной работы. Большое вам спасибо! — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества.

Читайте также: Сергей Собянин показал фотографии первых пассажиров метро

МЧСМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте