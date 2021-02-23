Сергей Собянин поблагодарил пожарных и правоохранителей за обеспечение безопасности москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МЧС и правоохранительных органов за обеспечение безопасности жителей столицы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 23 февраля.

По его словам, перед Днем защитника Отечества были вручены премии сотрудникам МЧС и правоохранительных органов. Сергей Собянин отметил, что каждый день они рискуют собой для обеспечения безопасности москвичей. Благодаря таким профессионалам горожане проживают в одном из самых безопасных мегаполисов мира.

Мэр Москвы подчеркнул, что, согласно соцопросам, в 2013 году только 30 процентов москвичей ощущали себя в городе безопасно. В настоящее время их уже более 70 процентов.

— Это хороший результат нашей совместной работы. Большое вам спасибо! — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества.

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