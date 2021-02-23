Полиция проверит видео, где мужчина танцует на Мамаевом кургане в Волгограде

Фото: tekstilschiky.mos.ru

Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором полуголый молодой человек танцует на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев заявил РИА Новости, что служба безопасности культурного учреждения начала собственную проверку.

Ранее СМИ сообщали, что блогер из Волгоградской области опубликовал в TikTok ролик, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры «Родина-мать зовет!».

Читайте также: Двух пассажиров сняли с рейса Новосибирск — Москва из-за неадекватного поведения