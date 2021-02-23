Двух пассажиров сняли с рейса Новосибирск — Москва из-за неадекватного поведения

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Двух пассажиров сняли с рейса Новосибирск — Москва в связи с неадекватным поведением. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает МВД Медиа.

По данным полиции, в салоне самолета двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они провоцировали конфликт и агрессивно разговаривали с экипажем. Представитель перевозчика отказал нарушителям порядка в перелете.

Полиция задержала мужчин. Ими оказались двое 35-летних жителей Новосибирска. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

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