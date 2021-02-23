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«С праздником»: Игорь Николаев опубликовал фото без усов на присяге
Фото: Youtube / между нами

«С праздником»: Игорь Николаев опубликовал фото без усов на присяге

Кирилл Николаев

Звезды

В честь Дня защитника Отечества композитор Игорь Николаев поделился архивным снимком на своей странице в Instagram.

Фотография была сделана на присяге. На ней молодой Николаев запечатлен без усов. Эту деталь сразу же заметили поклонники певца, ведь таким музыканта видели немногие.

— С праздником, — написал Николаев в комментариях к посту.

Подписчики поздравили композитора с Днем защитника Отечества и пожелали ему крепкого здоровья.

«Какой красавец!!!», «Очень подходит вам форма», «С праздником Вас с Защитника Отечества! Всех благ и Семейного Благополучия», — написали они в комментариях.

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Игорь НиколаевДень защитника Отечествафото
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