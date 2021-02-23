Вдовец Легкоступовой рассказал о планах на квартиру певицы

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Муж покойной певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов после вступления в права наследования не против, если родственники артистки примут решение продать ее квартиру. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Только пусть держат меня в курсе событий. Мне не нужна квартира, которая принадлежит еще троим родственникам. Я всего лишь хочу получить то, что мне принадлежало, и то, что положено по закону. Если кто-то хочет со мной жить — пусть приезжают, я для всех открыт и телефон мой включен 24 часа в сутки, — заявил вдовец.

Он добавил, что за последнее время оплатил все долги по ЖКХ и свету, привел всю жилплощадь в порядок. На что потратил 105 тысяч рублей. Фирсов говорит, что писал об этом дочери певицы Анетте Бриль, но она на его сообщения не отреагировала.

Сейчас в квартире покойной артистки ее последний супруг проживает один. По закону ему принадлежит одна четвертая часть жилого помещения (фото нотариально заверенного документа о праве наследования есть в распоряжении «ВМ»). Кроме того, Фирсову достались машина, часть дома певицы и ряд других вещей.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Причиной ее смерти стала черепно-мозговая травма. Был ли это несчастный случай или кто-то женщину избил, до сих пор неизвестно. Расследование продолжается.

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