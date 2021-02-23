«На папу похож»: Ирина Дубцова показала своего повзрослевшего сына

Фото: Youtube.com/Super

В честь Дня защитника Отечества певица Ирина Дубцова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своим 14-летним сыном Артемом. Снимок был сделан во время презентации нового альбома артистки.

Дубцова поздравила своего сына и всех мужчин с Днем защитника Отечества.

— С праздником, наши защитники! — написала она.

Поклонники Дубцовой заметили, что ее сын сильно повзрослел. Они отметили его невероятное сходство с отцом — музыкантом Романом Черницыным.

«Ох, как он на папу похож. Красивые!»; «Ого, вымахал» «Вот это вырос Артем! Настоящий мамин защитник!», — написала пользователи Сети в комментариях к посту.

Артем родился в 2007 году в браке между Ириной Дубцовой и музыкантом Романом Черницыным. После появления на свет сына пара распалась, но сохранила хорошие отношения.

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