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«Бабахнула»: певица МакSим выстрелила из пушки в честь 23 Февраля
Фото: instagram.com/maksimartist

«Бабахнула»: певица МакSим выстрелила из пушки в честь 23 Февраля

Кирилл Николаев

Звезды

Певица МакSим оригинально поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где стреляет из пушки.

Певица посетила Петропавловскую крепость. Ей разрешили произвести выстрел из военного орудия Нарышкиного бастиона. Поклонники восхитились смелостью и отвагой МакSим. Они поблагодарили ее за оригинальное поздравление.

«Боевая девушка»; «Пулемет Максим в действии»; «Бабахнула», — написали подписчики в комментариях к посту.

Ранее стало известно, что МакSим впервые выступила на большой сцене после долгого перерыва.

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певицаМакSимДень защитника Отечества
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