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Twitter удалил 100 «российских» аккаунтов по обвинению в работе против США
Фото: Pexels

Twitter удалил 100 «российских» аккаунтов по обвинению в работе против США

Кирилл Николаев

Общество

Сервис микроблогов Twitter удалил 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Twitter раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая, по мнению компании, была связана с Россией и «пыталась подорвать веру в НАТО». Еще 31 «российский» аккаунт удален, потому что их владельцы якобы пытались влиять на США и Евросоюз.

Кроме того, сеть из 238 иранских аккаунтов обвиняется в попытке сорвать общественное обсуждение дебатов на президентских выборах США в 2020 году.

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