Наталья Сергунина рассказала о росте несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2020 году

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт столицы увеличился на 31 процент и составил 39,86 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за 2020 год выросла на пять процентных пунктов и достигла 24,7 процента.

— Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира, — отметила Наталья Сергунина.

Основными партнерами Москвы стали Казахстан (с объемом экспорта 2,65 миллиарда долларов), США (2,48 миллиарда долларов), Белоруссия (2,4 миллиарда долларов), Китай (2,27 миллиарда долларов), Германия (1,23 миллиарда долларов) и Япония (1,12 миллиарда долларов). В 2020 году хорошую динамику показал медицинский и фармацевтический экспорт. По сравнению с 2019 годом поставки в этом сегменте увеличились на 39 процентов.

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