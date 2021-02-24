В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма

Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление Америки о милитаризации Крыма, назвав это нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России.

Ранее и. о. постпреда США при ООН Ричард Миллс сделал заявление о том, что «милитаризация Россией Крыма» представляет угрозу «общей безопасности». Он отметил, что Вашингтон никогда не признает «попытку аннексии Крыма» и санкции Америки против России буду оставаться в силе до тех пор, пока Москва не изменит политику в отношении Украины.

— Подобные высказывания — нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым — это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Депутат также заметил, что Америке следует разъяснить в ООН причину участившихся пролетов ее разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в акваторию Черного моря.

По словам Шеремета, укрепление Россией границ является не милитаризацией, а вынужденной реакцией на агрессию в свой адрес со стороны НАТО во главе с США.

Он порекомендовал «заокеанским партнерам» не испытывать терпение России и изучать историю тех государств, которые перешли «красную линию».

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