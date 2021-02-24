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Режим ЧС из-за морозов и метели ввели в трех районах Челябинской области
Фото: Евгения Коробкова, «Вечерняя Москва»

Режим ЧС из-за морозов и метели ввели в трех районах Челябинской области

Анастасия Колоскова

Общество

Режим ЧС введен в трех районах Челябинской области из-за сильных морозов и метели. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что из-за снежных заносов на ряде автодорог местного, межмуниципального и регионального значения образовались заторы. Водители застрявшего транспорта начали обращаться за помощью по телефонам экстренных служб.

— Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий, — сообщили в ведомстве.

Как отмечают в ведомстве, работу по очищению дорог от снега проводят 118 единиц техники, на трассах курсируют 13 экипажей УГИБДД, также функционируют пять подвижных пунктов обогрева.

На помощь в регионы отправились 54 специалиста из главного управления и Уральского учебно-спасательного центра, а также 16 единиц техники.

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