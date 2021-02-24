Многоквартирный дом 1963 года постройки отремонтируют в Хамовниках

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 27А Карта всех событий

В Хамовниках отремонтируют многоквартирный дом, построенный в 1963 году. Об этом рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Уточняется, что проект капитального ремонта уже согласовали в ведомстве. В здании планируют обновить часть окон, входную и подвальные двери. На чердаке будут восстановлены вентиляционные шахты, в подвале обработают стены.

Здание, в котором проведут капитальный ремонт, расположен по адресу Комсомольский проспект, дом 27А.

— Сегодня в Москве сотни жилых зданий ремонтируются для того, чтобы создать комфортные условия проживания. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта девятиэтажного жилого дома, построенного в 1963 году по индивидуальному проекту в районе Хамовники, — отметила Яковлева.

Уточняется, что фасад дома будет восстановлен. Места общего пользования в здании отремонтируют: покрасят лестничные площадки, обновят полы и облицовку стен. Кроме того, в доме проведут замену инженерных сетей и отопления, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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