Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства вынужденной посадки вертолета Ми-8Т на Таймыре. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в ведомстве.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, принадлежащий авиакомпании «Норильскавиа» вертолет выполнял внутренний рейс из Дудинки в поселок Усть-Авам. На его борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа.
Уточняется, что вынужденная посадка была совершена в районе озера Дуроной через 28 километров после вылета из-за технических неполадок, причины которых устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.
Транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.
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