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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Фото: Официальный сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

Анастасия Колоскова

Происшествия

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства вынужденной посадки вертолета Ми-8Т на Таймыре. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в ведомстве.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, принадлежащий авиакомпании «Норильскавиа» вертолет выполнял внутренний рейс из Дудинки в поселок Усть-Авам. На его борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа.

Уточняется, что вынужденная посадка была совершена в районе озера Дуроной через 28 километров после вылета из-за технических неполадок, причины которых устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.

Транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.

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