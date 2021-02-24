«Гаражная амнистия» может заработать в России с сентября

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Законопроект о так называемой гаражной амнистии, предполагающий упрощенную регистрацию гаражей, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году, может вступить в силу с 1 сентября 2021 года. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Государственная дума приняла законопроект в первом чтении 26 января. Как отметил Крашенинников, ко второму чтению он получил ряд поправок. Среди них в том числе срок вступления закона в силу — 1 сентября 2021 года. Такую дату выбрали для того, чтобы у регионов и муниципалитетов было время на подготовку.

— Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов, — цитирует Крашенинникова ТАСС.

Помимо этого, поправки предусматривают возможность предоставлять гражданам земельный участок и оформлять права на гараж по одному общему заявлению. Это позволит избавить россиян от излишней бумажной волокиты.

По словам главы комитета, планируется в будущем отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений. Они могут так же, как и многоквартирные дома, быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Уточняется, что второе чтение законопроекта назначено на 16 марта.

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