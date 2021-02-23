В Госдуме оценили идею изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме назвали разумным предложение Министерства труда и социальной защиты РФ уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников.

Инициатива Минтруда должна коснуться сотрудников, которым для работы постоянно нужно проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж ведомство предлагает включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а предприятие отчисляет за таких работников взносы на обязательное пенсионное страхование. Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, имеющих право на досрочную пенсию.

— Конечно, это разумно, — заявил «Вечерней Москве» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — И я поддерживаю эту инициативу. Но, чтобы воспользоваться этой льготой, человек должен продолжительное время работать.

Нилов напомнил, что с 2019 года в России введено дополнительное льготное основание для возможности досрочно выйти на пенсию — наличие не менее 37 лет стажа у женщин и не менее 42 — у мужчин. В льготный стаж для досрочной пенсии, согласно закону № 400-ФЗ, сегодня включены только периоды работы, во время которых гражданин был официально трудоустроен, и за него уплачивались страховые взносы в ПФР и периоды нахождения на больничном.

По мнению парламентария, вопрос, поднятый Минтрудом, необходимо рассматривать комплексно. Политик считает, что стаж должен включать в себя и нестраховые периоды. В качестве примера Нилов назвал срочную службу в армии.

— Справедливо, если прохождение воинской службы будет включено в общий стаж для возможности воспользоваться льготным выходом на пенсию, ведь эта служба — конституционная обязанность, граждане идут в армию по призыву, — уточнил собеседник «ВМ».

Нилов, по его словам, уже вносил соответствующий проект закона, но пока инициатива не нашла поддержки. Когда документ будет рассмотрен, парламентарию неизвестно. Депутат пообещал в дальнейшем усердно заниматься этим вопросом.

Между тем работники все чаще стали обращаться в суды с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. И, как пишет «Российская газета», судьи встают на сторону работников.

По данным Минтруда, за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2020-го судебными органами было рассмотрено свыше 244 тысяч исков, предъявленных к территориальным органам Пенсионного фонда РФ (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено почти 222 тысячи (91 процент). Если документ, предложенный министерством, будет принят, люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. А ПФР сохранит средства, которые в настоящее время уходят на судебные издержки.

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