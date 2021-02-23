Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минтруд расширит список работников, имеющих право на досрочную пенсию
Фото: Ольга Чернякова / Вечерняя Москва

Минтруд расширит список работников, имеющих право на досрочную пенсию

Юлия Курганова

Общество

Министерство труда и социальной защиты РФ решило расширить список работников, которые имеют право на досрочную пенсию.

Изменения коснутся сотрудников, которым для работы постоянно нужно проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за специалистами сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время эти периоды обучения не входят в общий стаж, который необходим для досрочного выхода на пенсию.

Данные изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, которые имеют право на досрочную пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.

Читайте также: Эксперт рассказал, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии

Минтруд РФпенсияпрофессии
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте