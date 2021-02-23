Минтруд расширит список работников, имеющих право на досрочную пенсию

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Министерство труда и социальной защиты РФ решило расширить список работников, которые имеют право на досрочную пенсию.

Изменения коснутся сотрудников, которым для работы постоянно нужно проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за специалистами сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время эти периоды обучения не входят в общий стаж, который необходим для досрочного выхода на пенсию.

Данные изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, которые имеют право на досрочную пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.

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