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Следствие взяло под стражу мужчину, который совершил убийство в Москве
Фото: СК РФ / Свердловская область

Следствие взяло под стражу мужчину, который совершил убийство в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица 26-ти Бакинских КомиссаровКарта всех событий

Следствие взяло под стражу мужчину, который совершил убийство на западе Москвы. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по столице.

По предварительным данным, обвиняемый совершил убийство мужчины на лестничной площадке жилого дома на улице 26 Бакинских Комиссаров. У пострадавшего зафиксировали множественные телесные повреждения в области головы и тела. Отмечается, что инцидент произошел 21 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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