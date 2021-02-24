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Американский гольфист Тайгер Вудс перенес операцию после серьезного ДТП
Фото: Рейтер

Американский гольфист Тайгер Вудс перенес операцию после серьезного ДТП

Анастасия Колоскова

Спорт

Гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в городе Ранчо Палос Вердес американского штата Калифорния, в результате чего получил серьезные травмы и был прооперирован. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на канале спортсмена в Twitter.

Уточняется, что ДТП случилось вечером во вторник, 23 февраля. В результате аварии Вудс получил множественные травмы правой ноги, в том числе и открытые переломы. Врачи провели спортсмену длительную операцию на нижней части правой ноги и лодыжке, а также установили в районе большой берцовой кости металлический стержень.

45-летний гольфист уже пришел в сознание после хирургического вмешательства и способен общаться с окружающими, говорится в сообщении.

Напомним, что Тайгер Вудс уже попадал в аварию на пике карьеры, когда пытался сбежать от жены, уличившей его в измене. После этого о романах с Вудсом заявили 12 девушек. Чтобы разобраться в личной жизни, гольфисту пришлось даже на время уйти из спорта.

Вудс включен в десятку лучших спортсменов XXI века. На его счету 15 побед в турнирах Большого шлема.

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